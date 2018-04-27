Омск снизил цены на билеты в различные города мира

Авиабилеты из Омска стремительно дешевеют перед майскими праздниками.

Самым дешевым перелетом из Омска стало путешествие в Новосибирск. Билеты в обе стороны на одного человека обойдутся омичам в 6,86 тысяч рублей.

Билеты из Омска в Москву в обе стороны стоят чуть меньше 11,5 тысяч рублей.

Порядка 15 тысяч рублей билеты туда и обратно обойдутся при полете в Тюмень, Сургут и Екатеринбург.

Значительно упала стоимость билетов в обе стороны в направлении Калининграда - 18,23 тысяч рублей.

Порядка 27 тысяч рублей обойдутся билеты в Дюссельдорф и Ереван.

Около 36 тысяч рублей придется выложить за билеты в обе стороны в Астану, Болонью и Варну.

Дороже всего обойдутся билеты в Аликанте (45,5 тысяч рублей) и Дубай (48,14 тысяч рублей), передает «Омск здесь».