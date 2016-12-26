Омбудсмены России и Украины посетили заключенных в СИЗО Симферополя

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская и уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова посетили трех граждан Украины, содержащихся в следственном изоляторе Симферополя.

- Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетили СИЗО №1 в Симферополе. Украинский омбудсмен встретилась с тремя заключенными, в том числе и с Ахтемом Чийгозом, который привлекается по статье «экстремизм», - рассказал ТАСС пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов.

Собеседник агентства сообщил также, что Москалькова в свою очередь собирается посетить задержанных на Украине российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые сейчас находятся в Николаеве.

Ранее на своей странице в Facebook руководитель секретариата украинского омбудсмена Богдан Крикливенко сообщил о том, что украинская сторона якобы настаивала на встрече в Крыму с 42 лицами, но российские власти удовлетворили просьбу только по трем из них.

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