Омбудсмен ДНР обвинила Киев в нарушении права на жизнь и безопасность личности

Комментируя инцидент с обстрелом украинскими военными пассажирского автобуса на контрольно-пропускном пункте под Горловкой, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что Киев не желает соблюдать права на жизнь и безопасность жителей Донбасса.

- Сегодняшняя трагедия, унесшая жизни мирных жителей, в очередной раз продемонстрировала несоблюдение украинской стороной норм международного гуманитарного права. Обстреляв автобус с мирными гражданами, который пересекал контрольно-пропускной пункт «Майорское», украинская сторона показала нежелание соблюдать незыблемые права жителей Донбасса: право на жизнь и на безопасность личности, гарантированные Международными конвенциями, - цитирует Морозову Донецкое агентство новостей.

По словам омбудсмена, это не первый случай обстрела украинской стороной мирного населения на контрольно-пропускных пункта в Донбассе.

В частности, Морозова напомнила о весеннем обстреле КПП «Еленовка», который унес жизни пяти мирных жителей, еще 10 были ранены.

- Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял близких в этой трагедии. И хочу напомнить украинской стороне, что каждый факт нарушения прав человека в Донбассе найдет отражение в делах, которые будут переданы в ЕСПЧ и Международный уголовный суд, — заявила Морозова.

Ранее сообщалось, что в среду утром украинские силовики открыли огонь из автомата по пассажирам автобуса, который приехал с территории ДНР. Один мирный житель погиб от ранений, еще один скончался от сердечного приступа, два человека получили ранения.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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