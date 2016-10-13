Омбудсмен ДНР обратилась в ООН по поводу избиения сапера сотрудниками СБУ

Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова рассказала журналистам о том, что задержанный украинскими военными в районе Широкино сапер сил республики Руслан Андриевский был жестоко избит сотрудниками СБУ и находится в тяжелом состоянии с разрывом селезенки и переломами ребер в одной из больниц Мариуполя.

- Я обратилась к главе Офиса мониторинговой миссии ООН по правам человека в Донецке с просьбой принять соответствующие меры по факту конкретного случая издевательств над незаконно удерживаемыми гражданами. Надеюсь, что представители ООН незамедлительно отреагируют на мое обращение, — цитирует Морозову Донецкое агентство новостей.

Ранее, 27 июня Вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по окрестностям села Широкино на юге Донбасса, где саперы проводили согласованные с ОБСЕ работы по разминированию. Два человека погибли, восемь были контужены и впоследствии взяты в плен боевиками националистических батальонов.