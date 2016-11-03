Омбудсмен Москалькова завершила проверку Сегежской колонии №7 в Карелии

По словам начальника пресс-службы управления ФСИН по Карелии Виталия Фефелова, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с заключенным Ильдаром Дадиным и завершила проверку колонии №7 города Сегежа, в которой оппозиционер отбывает наказание.

- Татьяна Москалькова побеседовала с осужденными, провела беседу с Ильдаром Дадиным, посмотрела видеоархив. В данный момент уполномоченный по правам человека выехала из исправительного учреждения, - цитирует Фефелова ТАСС.

По словам собеседника агентства, встреча омбудсмена с Дадиным длилась около двух часов, после чего заключенный был отправлен на обследование в городскую больницу Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что независимая комиссия врачей-экспертов не обнаружила у Дадина следов применения пыток и травм. Однако сам Дадин уверяет, что сотрудники колонии применяли к нему физическую силу.