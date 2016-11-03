Омбудсмен Москалькова рекомендовала перевести заключенного Дадина в другую колонию

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова рассказала, что ни независимая комиссия врачей-экспертов, ни фотографии, сделанные во время осмотра, не подтверждают факта серьезных повреждений у заключенного колонии №7 Сегежа Ильдара Дадина.

- На запястьях есть две небольшие царапины, которые связаны с применением наручников 12 сентября этого года, но он был одет, и такой цели не было – раздеть его, но буквально накануне в связи с теми жалобами, которые поступили от жены Ильдара и непосредственно от него, он проходил медицинский осмотр, - цитирует Москалькову ТАСС со ссылкой на интервью Life.

По словам омбудсмена, ей показали фотографии осужденного, на которых также нет следов применения пыток, о которых заявляет Дадин.

- Фотографии носят конфиденциальный характер, но все-таки врачи мне их показали, они крупным планом, и нигде не было повреждений, - сказала Москалькова.

Вместе с тем омбудсмен считает, что правильнее было бы перевести Дадина в другую колонию.