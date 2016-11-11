Олланда хотят досрочно лишить должности президента за разглашение гостайны

Спикер Национальной ассамблеи Франции Клод Бартолоне направил в Елисейский дворец проект резолюции об импичменте действующему президенту страны Франсуа Олланду.

Авторы документа – представители оппозиционной партии «Республиканцы» – обвиняют главу Пятой республики в разглашении государственной тайны в книге откровений «Президент не должен был этого говорить».

В ней, в частности, Олланд рассказал, что лично отдавал указания спецслужбам, чтобы те ликвидировали джихадистов за рубежом, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на FP.

- Как можно представить, что президент Республики доверяет журналистам данные о целях французских бомбардировок в Сирии, и что секретные документы передаются журналистам, а затем публикуются в их издании? — заявил во время дебатов в Национальном собрании депутат от «Республиканцев» Пьер Лелуш.

Вместе с тем французское законодательство предполагает смещение президента с должности только «в случае пренебрежения своим долгом, которое явным образом противоречит исполнению предписанных обязанностей».

Резолюцию об импичменте подписали пока только 79 депутатов, но «Республиканцы» надеются, что их инициативу поддержат и другие партии.

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