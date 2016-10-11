Олланд заявил о готовности встретиться с Путиным в любое время

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным «в любой момент».

Он готов провести диалог для того, чтобы положить конец бомбардировкам и достичь перемирия в Сирии, сообщает Интерфакс.

Во вторник, выступая перед членами Совета Европы, французский президент призвал к «твердому и честному» диалогу с Россией.

Ранее сообщалось, что президент РФ отменил визит в Париж.