Олланд заявил о готовности встретиться с Путиным в любое время
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным «в любой момент».
Он готов провести диалог для того, чтобы положить конец бомбардировкам и достичь перемирия в Сирии, сообщает Интерфакс.
Во вторник, выступая перед членами Совета Европы, французский президент призвал к «твердому и честному» диалогу с Россией.
Ранее сообщалось, что президент РФ отменил визит в Париж.
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