Олланд и Путин поговорят сегодня по телефону

Президент Франции Франсуа Олланд поговорит сегодня по телефону Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Речь пойдет об организации в Берлине саммита "нормандской четверки".

Очередная встреча по урегулированию украинского кризиса намечена на 19 октября, сообщает РИА Новости.

Накануне президент Франции Франсуа Олланд заявил, что готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным «в любой момент».

Выступая перед членами Совета Европы, французский президент призвал к «твердому и честному» диалогу с Россией. Ранее сообщалось, что президент России отменил визит в Париж.