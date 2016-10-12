Олланд и Путин поговорят сегодня по телефону
Президент Франции Франсуа Олланд поговорит сегодня по телефону Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Речь пойдет об организации в Берлине саммита "нормандской четверки".
Очередная встреча по урегулированию украинского кризиса намечена на 19 октября, сообщает РИА Новости.
Накануне президент Франции Франсуа Олланд заявил, что готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным «в любой момент».
Выступая перед членами Совета Европы, французский президент призвал к «твердому и честному» диалогу с Россией. Ранее сообщалось, что президент России отменил визит в Париж.
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