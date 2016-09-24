Олланд призвал убрать лагерь мигрантов из Кале
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что лагерь беженцев в Кале должен быть закрыт, а людей из него необходимо переправить в специальные центры.
Олланд отметил, что подобных лагерей во Франции быть не должно. Заявление прозвучало во время выступления в городе Туре, сообщает "Интерфакс". По словам главы Франции, беженцы и мигранты из Кале будут перевезены в специальные центры в ближайшие дни.
На сегодняшний день численность мигрантов в Кале оценивается в 10 тысяч человек. Каждый из специальных центров содержания, о которых говорил Олланд, вмещает до 50 человек на четыре месяца.
Следующая новость В Подмосковье полицейский стал виновником ДТП с тремя погибшими
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии