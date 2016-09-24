Олланд призвал убрать лагерь мигрантов из Кале

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что лагерь беженцев в Кале должен быть закрыт, а людей из него необходимо переправить в специальные центры.

Олланд отметил, что подобных лагерей во Франции быть не должно. Заявление прозвучало во время выступления в городе Туре, сообщает "Интерфакс". По словам главы Франции, беженцы и мигранты из Кале будут перевезены в специальные центры в ближайшие дни.

На сегодняшний день численность мигрантов в Кале оценивается в 10 тысяч человек. Каждый из специальных центров содержания, о которых говорил Олланд, вмещает до 50 человек на четыре месяца.