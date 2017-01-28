Олланд призвал дать Трампу жесткий ответ

Президент Франции Франсуа Олланд считает, что по вопросу Brexit Европа должна дать Дональду Трампу жесткий ответ.

Ранее новый президент США Дональд Трамп заявил, что считает выход Великобритании из Евросоюза "замечательной идеей". Олланд отметил, что такая позиция является недопустимой для президента США. Французский лидер Франсуа Олланд отметил, что "когда он говорит о Brexit как о модели для других стран, думаю, мы должны ответить", сообщает Regnum.

Накануне Дональд Трамп провел переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй. В разговоре было достигнуто соглашение об особом статусе отношений двух стран.