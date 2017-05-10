Олланд принял отставку правительства Франции

Правительство Франции во главе с премьер-министром Бернаром Казневым ушло в отставку после президентских выборов.

«В связи с тем, что Конституционный совет объявил официальные результаты президентских выборов, и в соответствии с республиканской традицией я имею честь сообщить о своей отставке и отставке моего правительства», - цитирует РИА «Новости» обращение Казнева к президенту Франсуа Олланду со ссылкой на Елисейский дворец.

Глава государства принял отставку. Сам он будет передавать полномочия победившему на выборах Эммануэлю Макрону 14 мая.