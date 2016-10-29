Олланд пообещал снести лагерь нелегальных мигрантов в Париже

Лагерь нелегальных мигрантов в Париже будет демонтирован. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд.

"Мы демонтировали нелегальный лагерь в Кале и теперь проведем аналогичную операцию и выселим лагерь мигрантов, расположенный в Париже. Мы не потерпим существования во Франции нелегальных лагерей", - сказал Франсуа Олланд.

Президент отметил, что французское население с пониманием отнеслось к происходящему и никаких инцидентов не было отмечено ни при отправке, ни при прибытии транспорта с мигрантами.

Тем не менее, на прошлой неделе в стране были сожжены несколько домов, предназначенных для приема беженцев и прошли манифестации недовольных жителей и представителей местных властей, напоминает ТАСС.