Олланд пообещал снести лагерь нелегальных мигрантов в Париже
Лагерь нелегальных мигрантов в Париже будет демонтирован. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд.
"Мы демонтировали нелегальный лагерь в Кале и теперь проведем аналогичную операцию и выселим лагерь мигрантов, расположенный в Париже. Мы не потерпим существования во Франции нелегальных лагерей", - сказал Франсуа Олланд.
Президент отметил, что французское население с пониманием отнеслось к происходящему и никаких инцидентов не было отмечено ни при отправке, ни при прибытии транспорта с мигрантами.
Тем не менее, на прошлой неделе в стране были сожжены несколько домов, предназначенных для приема беженцев и прошли манифестации недовольных жителей и представителей местных властей, напоминает ТАСС.
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