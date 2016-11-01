Олланд пообещал жителям больше не размещать мигрантов в Кале

Президент Франции Франсуа Олланд заявил о полной ликвидации лагеря мигрантов в Кале. Он также пообещал больше не допускать нелегальных мигрантов в регион.

– Я выражаю свою поддержку и солидарность жителям Кале, которым в течение слишком многих месяцев пришлось противостоять крайне напряженной ситуации в их регионе, – сказал Франсуа Олланд. По его словам, территорию, где ранее располагался лагерь, возьмут под охрану, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что мигранты из лагеря "Джунгли" развезены в официальные центры. Всего из Кале вывезли около 13 тысяч мигрантов и беженцев.