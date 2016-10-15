Олланд почтил память жертв теракта в Ницце

Президент Франции Франсуа Олланд почти память жертв теракта в Ницце. Выступая на траурной церемонии, глава государства процитировал письмо погибшей россиянки Виктории Савченко.

«Как не процитировать берущее за душу послание, отправленное одной из жертв, студенткой из России, которая приехала в Ниццу как раз перед трагедией. Она привела цитату из сочинения Ромена Гари: "Ницца — это оазис на берегу моря с мимозовыми лесами и пальмами, и там русские и английские принцы сражаются цветами», — сказал Олланд.

В национальной церемонии приняли участие почти три тысячи человек. Они пришли на холме Колин дю Шато, который возвышается над старой Ниццей и Английской набережной, сообщает РИА Новости.

14 июля террорист на грузовике протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Погибли 86 человек, пострадали более 430-ти. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

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