Олланд объявил о намерении посетить Ирак 2 января
В новогоднем обращении к гражданам страны президент Франции Франсуа Олланд заявил, что 2 января собирается посетить Ирак, где планирует встретиться с военнослужащими, ведущими борьбу с ДАИШ (запрещенная в РФ организация).
- Необходимо продолжать борьбу. Как за пределами нашей страны, где мы участвуем в военных операциях — в Мали, Сирии, Ираке, куда я поеду послезавтра, чтобы приветствовать наших военных, так и на национальной территории, — цитирует Олланда «Федеральное агентство новостей».
Ранее сообщалось, что Олланд отказался принимать участие в президентских выборах. которые состоятся во Франции весной 2017 года.
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