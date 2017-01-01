Олланд объявил о намерении посетить Ирак 2 января

В новогоднем обращении к гражданам страны президент Франции Франсуа Олланд заявил, что 2 января собирается посетить Ирак, где планирует встретиться с военнослужащими, ведущими борьбу с ДАИШ (запрещенная в РФ организация).

- Необходимо продолжать борьбу. Как за пределами нашей страны, где мы участвуем в военных операциях — в Мали, Сирии, Ираке, куда я поеду послезавтра, чтобы приветствовать наших военных, так и на национальной территории, — цитирует Олланда «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что Олланд отказался принимать участие в президентских выборах. которые состоятся во Франции весной 2017 года.