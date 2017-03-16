Олланд назвал взрыв в офисе МВФ в Париже терактом

Взрыв, прогремевший в офисе Международного валютного фонда в районе площади Йена рядом с Эйфелевой башней в Париже, является террористическим актом. Такое заявление сделал президент Франции Франсуа Олланд.

- Мы вновь имеем дело с терактом — другого слова не найти, когда речь идет о пакете со взрывчаткой, — цитирует Олланда «Лайф».

Ранее сообщалось, что сотрудник офиса МВФ пострадал, когда открыл один из прибывших с почтой конвертов. В результате взрыва он получил не опасные для жизни, но множественные ранения.

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