Олланд назвал избрание президентом США Дональда Трампа «вызовом для Европы»

Президент Франции Франсуа Олланд критически оценил новые политические реалии в связи с избранием президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа и назвал это событие «вызовом для Европы».

Об этом сообщает RT со ссылкой на AFP.

Ранее лидер Пятой республики неоднократно негативно высказывался по поводу позиции Трампа по отношению к Евросоюзу и НАТО и заявлял, что Европа не должна прислушиваться к советам извне, а строить свою политику исходя из собственных интересов.

Франсуа Олланд отказался от участия в президентских выборах, которые состоятся во Франции в конце апреля - начале мая. Как показали результаты социологических прогнозов, нынешний французский лидер имеет рекордно низкий уровень поддержки в стране.