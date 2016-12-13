Олланд и Меркель расскажут о ситуации на Украине и в Сирии на саммите ЕС в четверг
На саммите Евросоюза, который состоится 15 декабря в Брюсселе, о ходе выполнения Минских соглашений и ситуации в Сирии главам стран ЕС расскажут президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.
«Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель представят ситуацию с выполнением Минских соглашений и ситуацию в Сирии», — цитирует РИА «Новости» текст письма Туска лидерам стран-членов ЕС.
Ранее сообщалось, что Олланд и Меркель высказались за продление антироссийских санкций в связи с невыполнением Минских соглашений.
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