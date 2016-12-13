Олланд и Меркель за продление санкций против России

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о необходимости продления санкций отношении РФ.

По словам Меркель, санкции необходимо продлить, так как нет прогресса в выполнении минских договоренностей.

Олланд также отметил, что если минские договоренности не будут воплощаться, санкции будут продолжены. Об этом сообщает «Интерфакс».