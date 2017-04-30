Оливер Стоун снимет фильм о Владимире Путине

Американский режиссер Оливер Стоун признался, что снимает фильм о президенте России Владимире Путине.

Как сообщает РИА Новости, в 2016 году Стоун стал продюсером фильма «Украина в огне», тогда он брал интервью у главы России Владимира Путина и экс-президента Украины Виктора Януковича. Стоун подчеркнул: «Господин Путин один из самых важных мировых лидеров и поскольку США объявили его врагом — великим врагом — я считаю, что очень важно, чтобы мы услышали то, что он может сказать».

По словам режиссера, это будет фильм-беседа в форме вопросов и ответов. Сообщается, что картина раскроет отношение Путина к мировым событиям с момента начала его правления - с 2000 года.

В настоящее время о производстве фильма официально не объявлено. По словам Стоуна, он встречался с Путиным четыре раза за последние два года.

Стоун снимает фильмы на острые политические темы. Героями его картин становились президенты Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Дордж Буш-младший. Последний фильм Стоуна, который вышел осенью 2016 года, рассказывал о бывшем агенте спецслужб США Эдварде Сноудене.

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Места: Россия, США
События: кино
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