Оливер Стоун: Леонардо Ди Каприо сможет сыграть Путина
Американский режиссер Оливер Стоун предположил актеров, которые смогли бы сыграть Владимира Путина в художественном фильме.
В частности, он назвал двух кандидатур на эту роль - Джереми Реннера и Леонардо Ди Каприо.
Оливер Стоун заявил, что снимать художественную ленту о президенте России пока не собирается, для этого, по его замечанию, необходимо огромное мужество.
В данный момент режиссер занят съемками документального фильма о Владимире Путине после своей личной встречи с ним.
На постановку ленты у Стоуна ушло два года. Все это время он был в коммуникации с президентом России, часто задавая ему самые неожиданные вопросы. Обо всем этом можно будет посмотреть в картине режиссера, которая выходит на экраны в США с 12 по 15 июня, сообщает РИА Новости.
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