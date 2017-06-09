Оливер Стоун: Леонардо Ди Каприо сможет сыграть Путина

Американский режиссер Оливер Стоун предположил актеров, которые смогли бы сыграть Владимира Путина в художественном фильме.

В частности, он назвал двух кандидатур на эту роль - Джереми Реннера и Леонардо Ди Каприо.

Оливер Стоун заявил, что снимать художественную ленту о президенте России пока не собирается, для этого, по его замечанию, необходимо огромное мужество.

В данный момент режиссер занят съемками документального фильма о Владимире Путине после своей личной встречи с ним.

На постановку ленты у Стоуна ушло два года. Все это время он был в коммуникации с президентом России, часто задавая ему самые неожиданные вопросы. Обо всем этом можно будет посмотреть в картине режиссера, которая выходит на экраны в США с 12 по 15 июня, сообщает РИА Новости.

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Места: Россия, США
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