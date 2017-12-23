Олимпийский комитет России выплатит МОК 15 млн долларов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что срок выплаты 15 млн долларов по решению Международного олимпийского комитета (МОК) пока не установлен.

ТАСС цитирует Жукова: «Мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты».

МОК потребовал от России возместить расходы, связанные с расследованием допинговых нарушений. Эти средства будут направлены на создание Независимой организации допинг-тестирования.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. ОКР был дисквалифицирован за антидопинговые нарушения на Играх в Сочи.