Олимпийский чемпион устроил дебош в челябинской церкви

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов устроил «пьяный дебош» в храме, расположенном в Уйском районе Челябинской области, рассказала супруга настоятеля церкви Надежда Бельская.

По ее словам, конфликт произошел из-за иконы Святого Благоверного князя Александра Невского, которую спортсмен подарил церкви в 2012 году, а сейчас потребовал ее вернуть.

«Прихожане храма посоветовались и, получив благословение епископа Троицкого Григория, решили отдать икону, но лично в руки Тихонову», — рассказала Бельская в беседе с Ura.ru.

Она с грустью констатировала, что Тихонов приехал в храм в нетрезвом состоянии и забрал икону, устроив при этом скандал.

Жена настоятеля также подчеркнула, что спортсмен, находясь в храме, оскорблял настоятеля, а когда выходил с иконой, набросился на несовершеннолетнюю девочку, которая его сфотографировала.

Получить комментарий Александра Тихонова изданию не удалось.

Александр Тихонов является четырехкратным олимпийским чемпионом, серебряным призером зимних Олимпийских игр 1968 года, одиннадцатикратным чемпионом мира.

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