Олимпийская чемпионка Йохауг дисквалифицирована на 14 месяцев
Международная федерация лыжных видов спорта приняла решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку Терезу Йохауг на 14 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское антидопинговое агентство.
Ранее Йохауг была отстранена от официальных стартов на два месяца до вынесения вердикта по ее делу.
Сама Йохауг и ее тренеры утверждают, что запрещенный стероид клостебол попал в ее организм с кремом для губ, который спортсменка использовала по согласованию с медицинским штабом норвежской лыжной сборной.
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