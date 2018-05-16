Ольга Васильева призвала спасать библиотеки

Исполняющая обязанности министра образования Ольга Васильева заявила, что сегодня библиотеки теряют популярность у россиян и их необходимо спасать от «умирания».

По ее словам, регионам в этом вопросе следует перенимать опыт Москвы и Санкт-Петербурга. В столичных городах библиотеки становятся социально-экономического и культурного развития.

Васильева также отметила, что интерес к библиотекам зависит от книг, которые в них можно найти. При этом она сделала особый акцент на произведениях для детей, передает ТАСС.