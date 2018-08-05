Ольга Голодец сообщила о четырехкратном росте турпотока в Крым

Число туристов, посетивших Крым, за последние семь месяцев 2018 года выросло на четверть, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

«С момента открытия Крымского моста через него проехало уже 1,5 млн туристов, и за семь месяцев мы видим приток туристический на крымскую землю на 26%», - приводят слова зампреда правительства «Известия».

Движение по мосту открылось 16 мая 2018 года. Крымский мост стал самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.