Ольга Голодец раскритиковала недостойные зарплаты россиян

Дешевая, заниженная стоимость рабочей силы в России не соответствует сегодняшнему уровню квалификации работников, что приводит к стремлению предпринимателей сокращать инвестиции в экономику и техническое перевооружение предприятий, заявила первый вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

По ее словам, в настоящий момент основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику. «К этому подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников», - цитирует ТАСС первого вице-премьера.

Она также напомнила, что «на уровне МРОТ у нас сегодня в России работает 4,9 млн человек», подчеркнув, что минимальный уровень оплаты труда в России ниже прожиточного минимума.

Ольга Голодец отметила, что высвобождение рабочей силы, которое происходит сегодня, позволит перейти «к производительным высокооплачиваемым рабочим местам».

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Места: Россия
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