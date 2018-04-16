Ведущая скандального шоу «Дом-2», начинающая певица Ольга Бузова зарегистрировала свой товарный знак в виде розового сердца.

Уточняется, что символ, который запатентовала Бузова, напоминает изображенную под наклоном букву «В».

По словам руководителя компании «Арчер Мьюзик продакшнс» Арама Арчера, продюссирующей Бузову, этот знак является ее новым логотипом.

Компания также зарегистрировала товарные знаки «Бузова» и «Ольга Бузова».

Все три знака оформлены по нескольким классам международной классификации, что дает Бузовой право выпускать под своим логотипом 3D очки, DVD-плееры, различные канцтовары, заниматься телевещанием и даже открыть агентство по взысканию долгов.

Ранее Ольга Бузова сообщила о создании собственной криптовалюты под названием «Бузкоин», сообщает «Экономика сегодня».