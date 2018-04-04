Ольга Бузова запускает криптовалюту BuzCoin

Ведущая скандального ток-шоу «Дом-2», начинающая певица Ольга Бузова приняла решение о выпуске собственной криптовалюты BuzCoin и запуске it-проекта BUZAR.

«Я создаю империю. Я хочу вам напомнить, что мы живем в эпоху Ольги Бузовой, эпоху больших перемен», - заявила телеведущая на пресс-конференции в Ритце.

Кроме того, она поведала о желании «вывести все, что происходит в России, на мировой профессиональный уровень».

«Я первая девушка в этой стране, которая предоставляет вашему вниманию свою валюту», - с гордостью сообщила Бузова, отметив, что ее IT-система станет лучшей и не похожей на других.

Предварительная продажа бузкоинов начнется уже в апреле.

Согласно распространенному на пресс-конференции проспекту, с помощью «Бузара» можно будет звонить, обмениваться сообщениями, размещать объявления о продаже, играть в онлайн-игры, заказывать одежду и перечислять криптовалюту BuzCoin.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях, сообщает Life.