Ольга Бузова возглавит «Бабий бунт» на «Первом канале»
Телеведущая Ольга Бузова с 27 ноября станет одной из ведущих дневного ток-шоу «Бабий бунт», где к ней присоединятся Юлия Барановская, Софико Шеварнадзе, актриса Татьяна Васильева и радиоведущая Елена Абитаева.
Шоу будет выходить в дневное время по будням.
Авторы проекта утверждают, что прототипом «Бабьего бунта» стал проект «Прожекторперисхилтон», где отражалась сугубо мужская точка зрения на ряд проблем современности.
Новый аналог будет чисто женским взглядом, сообщает «Дни.ру».
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