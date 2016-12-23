Ольга Бузова потеряла сознание во время съемок новогоднего шоу «Дома-2»
Во время съемок новогоднего шоу «Дома-2» на канале ТНТ известная телеведущая Ольга Бузова упала в обморок.
Несколько дней назад врачи диагностировали у Бузовой острый бронхит, но она тем не менее не отказалась от участия в съемках, - сообщает Life.ru.
Инцидент произошел во время исполнения песни «Под звуки поцелуев». Танцор, находившийся рядом, вовремя сориентировался и подхватил потерявшую сознание ведущую.
Бузова отказалась от госпитализации, а после оказания ей медицинской помощи продолжила выступление.
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