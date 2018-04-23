Ольга Бузова открывает ресторан BUZfood в Москве

Ведущая скандального телешоу «Дом-2», начинающая певица Ольга Бузова собирается открыть ресторан BUZfood в центре Москвы.

«В меню будут различные салаты, горячее и напитки, которые мы будем делать по фирменным рецептам», — написалаона на своей странице в социальной сети Instagram.

По ее словам, цены будут доступными, а еда – вкусной и полезной.

Компанию «Бузова рест компани» с профилем «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» Бузова зарегистрировала ещё в 2017 году, сообщает Life.