Олега Табакова похоронят рядом с Броневым и Зельдиным
Народного артиста СССР Олега Табакова похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища в Москве рядом с могилами Леонида Броневого и Владимира Зельдина.
На той же аллее похоронен народный художник СССР Илья Глазунов.
Олег Табаков скончался в Москве 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни, отмечает «Известия».
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