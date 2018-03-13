Олега Табакова похоронят рядом с Броневым и Зельдиным

Народного артиста СССР Олега Табакова похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища в Москве рядом с могилами Леонида Броневого и Владимира Зельдина.

На той же аллее похоронен народный художник СССР Илья Глазунов.

Олег Табаков скончался в Москве 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни, отмечает «Известия».