Олег Царев посоветовал РФ принять украинских моряков

Экс-депутат Рады Олег Царев, который сегодня проживет в Крыму, считает, что России следует предоставить гражданство украинским морякам, недовольным тем, как с ними обходятся власти на родине.

«Отличительными чертами русских являются сила и доброта. Сильный может себе позволить быть добрым. Я бы принял этих людей, дал бы им гражданство», - сказал он в интервью НСН.

По мнению Царева, эти люди по закону могут рассчитывать на российское гражданство, поскольку во время проведения референдума в 2014 году на тему вхождения Крыма в состав РФ они находились на полуострове.

Накануне стало известно, что более трех десятков украинских морских офицеров написали открытое письмо президенту Петру Порошенко. Они потребовали предоставить жилье, которое украинские власти обещают им на протяжении ряда лет. В противном случае моряки пригрозили вернуться в Крым и попросить российское гражданство.

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