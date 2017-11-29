Олег Табаков перенес экстренную операцию
Народный артист СССР Олег Табаков, госпитализированный накануне в Первую градскую больницу, перенес экстренную операцию.
На данный момент врачи оценивают состояние актера как стабильно тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее в справочной службе Первой градской больницы «РИА Новости» сообщили, что актер находится в отделении реанимации, однако в пресс-службе «Табакерки» опровергли эту информацию, заявив, что Табаков проходит «плановое стоматологическое лечение».
Вместе с тем, сыновья артиста дали противоречивые версии госпитализации отца - старший сын рассказал о воспалении легких, а младший — о стоматологическом обследовании.
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