Олег Сенцов отказался лечь в обычную больницу

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии на Ямале, отказался лечь в обычную больницу. Несмотря на продолжительную голодовку, он может передвигаться самостоятельно.

Об этом агентству «URA.RU» сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) при УФСИН ЯНАО Данила Гонтарь. Члены ОНК посетили ИК-8 10 августа.

«Он встретил их стоя, то есть может самостоятельно вставать и ходить, нормально общался. Больным себя не считает, и от предложения лечь в обычную больницу отказался», - сказал Гонтарь.

Олег Сенцов приговорен к 20 годам тюрьмы за подготовку терактов в Крыму. 14 мая он объявил голодовку и теперь находится под контролем медиков.