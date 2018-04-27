Олег Дерипаска сократит свою долю в EN+
Российский бизнесмен Олег Дерипаска согласился сократить долю в En+ Group ниже 50 процентов, говорится в сообщении компании.
Как отмечается в материале компании, Олег Дерипаска после серии переговоров с председателем совета директоров Лордом Баркером в целом согласился снизить свою долю в компании.
Кроме того, он дал согласие покинуть совет директоров En+ Group.
26 апреля EN+ направила в министерство финансов США официальную просьбу о продлении срока транзакций с компанией до 31 октября 2018 года. Без удовлетворения этой просьбы на листинг компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) будет оказано существенное влияние, сообщает ТАСС.
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