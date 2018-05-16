Олег Дерипаска потратил 25 млн долларов на помощь ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска неоднократно оказывал финансовую поддержку спецпрокурору США Роберту Мюллеру.

По данным издания The Hill, американский чиновник просил у Дерипаски оказать материальную помощь в поисках экс-агента ФБР Роберта Левинсона, пропавшего в Иране.

Немаловажным фактом является то, что именно Мюллер сейчас расследует «вмешательство» России в выборы США.

Журналисты газеты выяснили, российский бизнесмен сотрудничал с ФБР более десяти лет назад. В 2009 году Роберт Мюллер возглавлял ФБР и предложил Олегу Дерипаске помочь спецслужбе в поисках а Левинсона, так как у россиянина были серьезные связи в Иране, а за помощь представители ФБР предложили ему свободно посещать США по дипломатическому паспорту.

Дерипаска согласился на сделку и предоставил на операцию по поиску и спасению Левинсона 25 миллионов долларов, поставив условие, что это не должно навредить России.

Вместе с тем, экс-агент ФБР так и не был спасен, до сих пор его судьба неизвестна, сообщает агентство Ura.ru.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: ФБР
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