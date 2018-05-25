Олег Дерипаска покинул совет директоров «Русала»

Основной владелец «Русала» Олег Дерипаска вышел из совета директоров компании в целях защиты интересов акционеров в связи с санкциями США.

В начале апреля текущего года США приняли новые ограничительные меры в отношении России.

В санкционный список были включены несколько крупных бизнесменов и подконтрольные им компании.

Так, под санкции попал российский олигарх Олнг Дерипаска и его компания «Русал». В итоге акции компании моментально рухнули на 50 процентов. Позже в Вашингтоне заявили, что могут снять санкции с «Русала», если Дерипаска откажется от контроля над компанией, сообщает «Национальная служба новостей».