Олег Дерипаска покинул совет директоров «Русала»
Основной владелец «Русала» Олег Дерипаска вышел из совета директоров компании в целях защиты интересов акционеров в связи с санкциями США.
В начале апреля текущего года США приняли новые ограничительные меры в отношении России.
В санкционный список были включены несколько крупных бизнесменов и подконтрольные им компании.
Так, под санкции попал российский олигарх Олнг Дерипаска и его компания «Русал». В итоге акции компании моментально рухнули на 50 процентов. Позже в Вашингтоне заявили, что могут снять санкции с «Русала», если Дерипаска откажется от контроля над компанией, сообщает «Национальная служба новостей».
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