Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, владеющий компанией «РУСАЛ» - одним из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема, подал в суд Вашингтона иск против агентства Associated Press.

Причиной обращения в суд стала статья Джеффа Хорвица, опубликованная агентством, в которой Дерипаска обвиняется в связях с предвыборной командой президента США Дональда Трампа.

Адвокаты бизнесмена просили Associated Press опровергнуть опубликованную информацию, так как она не соответствует действительности, однако агентство отказалось, сообщает Ura.ru.