Олбрайт порекомендовала Трампу отказаться от встречи с лидером КНДР
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт порекомендовала президенту Дональду Трампу отказаться от идеи встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
По словам Олбрайт, должность главы государства подразумевает несколько иные методы работы, чем те, к которым привык Трамп при ведении бизнеса. Намерения президента вступить в переговоры с Пхеньяном она назвала «нонсенсом», сообщает «Экономика сегодня».
Кроме того, Олбрайт заявила, что встреча трампа и Ким Чен Ына будет противоречить соображениям чести из-за бедственного положения населения Северной Кореи.
Следующая новость СМИ сообщили о пропаже крупной суммы из банка «Пересвет» перед закрытием
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии