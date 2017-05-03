Олбрайт порекомендовала Трампу отказаться от встречи с лидером КНДР

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт порекомендовала президенту Дональду Трампу отказаться от идеи встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По словам Олбрайт, должность главы государства подразумевает несколько иные методы работы, чем те, к которым привык Трамп при ведении бизнеса. Намерения президента вступить в переговоры с Пхеньяном она назвала «нонсенсом», сообщает «Экономика сегодня».

Кроме того, Олбрайт заявила, что встреча трампа и Ким Чен Ына будет противоречить соображениям чести из-за бедственного положения населения Северной Кореи.