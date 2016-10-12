15 октября в Швейцарии пройдет очередная встреча Лаврова и Керри по Сирии
15 октября в швейцарской Лозанне пройдет очередная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Джона Керри. В переговорах примут участие и другие «игроки», заинтересованные в решении сирийского вопроса.
На встречу в Лозанну приедут представители Ирана, Турции, Саудовской Аравии, и возможно, Катара. На каком уровне будут представлены эти государства пока неизвестно.
Глава российского МИДа отметил важность участия региональных стран в решении сирийской проблемы, сообщает ТАСС.
«Надеюсь, что встреча поможет запустить сирийский диалог на основе принципов, предусмотренных российско- американским соглашением, которое широко приветствовалось, но не было реализовано», - отметил Сергей Лавров.
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