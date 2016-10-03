7 октября в Подмосковье начнется фестиваль Ночной хоккейной лиги

7 октября в подмосковном Одинцове откроется фестиваль Ночной хоккейной лиги. В матче-открытии встрется в местном Ледовом дворце сборная НХЛ Подмосковья и Сборная ветеранов хоккея региона.

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», в первую команду войдет по пятерке от «Севера», «Юга», «Запада» и «Востока».

Во второй сборной – хоккеисты Федерации хоккея Московской области и легенды Ночной хоккейной лиги.

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