7 октября в Подмосковье начнется фестиваль Ночной хоккейной лиги
7 октября в подмосковном Одинцове откроется фестиваль Ночной хоккейной лиги. В матче-открытии встрется в местном Ледовом дворце сборная НХЛ Подмосковья и Сборная ветеранов хоккея региона.
Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», в первую команду войдет по пятерке от «Севера», «Юга», «Запада» и «Востока».
Во второй сборной – хоккеисты Федерации хоккея Московской области и легенды Ночной хоккейной лиги.
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