До 30 октября московский музей имени Пушкина можно посетить бесплатно
Администрация Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина приняла решение ввести бесплатный вход на экспозицию для граждан России в период с 18 по 30 октября.
«В рамках культурного и социального проекта, который приурочен к 175-летию Сбербанка, с 18 по 30 октября вход в Главное здание ГМИИ им. А.С. Пушкина для всех категорий граждан будет осуществляться по бесплатным билетам», — цитирует сообщение «Интерфакс».
По бесплатным билетам можно попасть на выставки «Пиранези. До и после. Италия – Россия. XVIII–XXI века», «Искусство жить. Интерьер бюргерского дома в Голландии эпохи расцвета» и постоянную экспозицию, но не на выставку «Рафаэль. Поэзия образа», - уточнила пресс-служба учреждения.
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