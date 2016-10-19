До 30 октября московский музей имени Пушкина можно посетить бесплатно

Администрация Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина приняла решение ввести бесплатный вход на экспозицию для граждан России в период с 18 по 30 октября.

«В рамках культурного и социального проекта, который приурочен к 175-летию Сбербанка, с 18 по 30 октября вход в Главное здание ГМИИ им. А.С. Пушкина для всех категорий граждан будет осуществляться по бесплатным билетам», — цитирует сообщение «Интерфакс».

По бесплатным билетам можно попасть на выставки «Пиранези. До и после. Италия – Россия. XVIII–XXI века», «Искусство жить. Интерьер бюргерского дома в Голландии эпохи расцвета» и постоянную экспозицию, но не на выставку «Рафаэль. Поэзия образа», - уточнила пресс-служба учреждения.