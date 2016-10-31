В октябре турпоток из РФ в Анталью вырос на 2,3 процента
В октябре текущего года поток туристов в турецкую Анталью из России составил 129,5 тысячи человек. Впервые с начала года этот показатель превысил турпоток в 2015 году.
Российские туристы предпочитают пакетные туры в Турцию, сообщает РИА "Новости". При этом число выбирающих аналогичный отдых в Германии снизилось на 22 процента, во Франции - на 95 процентов. В текущем году поток туристов в Анталью снизился на 47 процентов по сравнению с показателем прошлого года.
Помимо россиян, отдых в Турции часто выбирают немцы. Однако в этом году за восемь месяцев поток из ФРГ сократился на 31 процент.
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