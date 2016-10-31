В октябре турпоток из РФ в Анталью вырос на 2,3 процента

В октябре текущего года поток туристов в турецкую Анталью из России составил 129,5 тысячи человек. Впервые с начала года этот показатель превысил турпоток в 2015 году.

Российские туристы предпочитают пакетные туры в Турцию, сообщает РИА "Новости". При этом число выбирающих аналогичный отдых в Германии снизилось на 22 процента, во Франции - на 95 процентов. В текущем году поток туристов в Анталью снизился на 47 процентов по сравнению с показателем прошлого года.

Помимо россиян, отдых в Турции часто выбирают немцы. Однако в этом году за восемь месяцев поток из ФРГ сократился на 31 процент.