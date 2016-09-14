В октябре Путин встретится с Советом по развитию спорта
Президент РФ Владимир Путин заявил, что заседание Совета по развитию физической культуры и спорта состоится в октябре.
– У нас готовится в октябре Совет по физической культуре и спорту. Я надеюсь, что Национальный олимпийский комитет примет активное участие и в подготовке, и в проведении самого этого Совета, – сказал Путин. Заявление прозвучало на встрече с президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым, уточняет «Интерфакс».
На встрече стороны обменялись мнениями о прошедшей Олимпиаде в Рио. Жуков отметил, что в целом, российская сборная выступила "неплохо". Подробный отчет о выступлении россиян будет также представлен президенту на заседании Совета.
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