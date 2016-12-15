Оксфордский словарь английского языка пополнился словом Brexit
Термин Brexit официально включен в Оксфордский словарь английского языка.
Он образован в результате сочетания двух слов Britain («Великобритания») и exit («выход»). Словарь толкует его как «(предлагаемый) выход Соединенного королевства из Европейского союза и связанный с ним политический процесс», - передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство AP.
Термин появился незадолго до проведения в Великобритании референдума по вопросу выхода из состава ЕС. Brexit поддержали около 52% британцев.
В словарь также включены слова Grexit (образовано по аналогии с Brexit и означает потенциальный выход из ЕС Греции) и Glam-ma (гламурная бабушка).
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