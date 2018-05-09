В Оксфорде сняли портрет Терезы Мэй
Портрет главы британского правительства Терезы Мэй убрали с доски почета Оксфордского университета.
В администрации вуза пояснили, что портрет Мэй был снят по причине того, что его завесили записками различного содержания. Также было отмечено, что фото премьера через некоторое время вернется на свое место, сообщает «Лента.ру».
Ранее стало известно, что против причисления Мэй к выдающимся выпускникам Оксфорда выступили движения NotAllGeographers («Не все географы»). Они отмечали, что руководство вуза не посоветовалось в этом вопросе со студентами. Кроме того, присутствие портрета Мэй они расценили как поддержку университетом проводимой ею политики.
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