Оксана Пушкина объяснила суть разногласий с Жириновским

Телеведущая Оксана Пушкина, представляющая в Госдуме РФ Рузский район Московской области, рассказала, что конфликтует с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским уже не первый раз.

По ее словам, первый раз свое несогласие с Жириновским она высказала еще 7 марта, когда лидер либерал-демократов озвучил недостоверную информацию по региону, который она представляет.

- В зале я сказала: хватит уже недостоверной информации про Рузский район, - заявила Пушкина «Интерфаксу».

Телеведущая пояснила, что неучастие кандидатов от ЛДПР на выборах в Рузском районе Подмосковья было связано не с административным давлением, а с конфликтом внутри самой ЛДПР.

Ранее Жириновский заявил, что не собирается извиняться перед парламентариями и наоборот, ждет извинений от Пушкиной, которая постоянно перебивает его выкриками с места.